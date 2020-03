Una crescita inesorabile. Giorno dopo giorno, tra i Castelli e il litorale romano, si assiste a una ascesa continua dei contagi da Coronavirus.

E purtroppo, dopo la morte della donna di Ardea, il litorale ha dovuto fare i conti con il decesso di una seconda persona: si tratta di un 50enne di Nettuno, spirato all'ospedale di Anzio "con" il Covid-19 e con alcune patologie pregresse.

Per quanto riguarda i dati generali del territorio della Asl Roma 6 (che, come ormai noto, comprende - tra gli altri - i territori di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Velletri e Lariano), ieri sono stati registrati 22 nuovi contagi e 66 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Nettuno raggiunge Pomezia

Ventinove casi di persone positive, più l'uomo deceduto. Nettuno, con i 30 contagi da Coronavirus accertati - con tre di questi che risultano nuovi rispetto a ieri - "aggancia" Pomezia e diventa, insieme a lei, la città con più casi di Covid-19. Tra l'altro, a Nettuno fra le persone contagiate c'è anche un ragazzo di vent'anni. «Dall'inizio della pandemia - si legge nella nota diramata dal Comune in serata - sono state in tutto 43 le persone poste in isolamento domiciliare, mentre 14 sono quelle ricoverate, di cui una in condizioni serie».

L'uomo deceduto, invece, è un 50enne che viveva nella periferia nettunese: è morto in ospedale ad Anzio e, a quanto pare, era anche affetto da altre patologie pregresse. Zero, invece, i nuovi contagi per Pomezia e una ottima notizia: «Uno dei primi concittadini contagiati - ha affermato il sindaco - è completamente guarito».

Il picco di Anzio

Nel giro di poche ore, poi, ad Anzio sono stati registrati sei nuovi contagi: i primi quattro sono stati comunicati in mattinata, gli altri due in serata. In questo modo, con nove casi, la città del litorale ha raggiunto Velletri, dove ieri non sono stati segnalati nuovi contagi da Covid-19.

Per quanto riguarda i casi di Anzio, stando alla comunicazione della Asl cinque sono in isolamento domestico e gli altri quattro risultano ricoverati negli ospedali della Capitale. «A tutti loro - ha affermato il sindaco, Candido De Angelis - auguro una pronta guarigione».

Due casi ad Ardea

Dopo che per giorni è rimasta ferma all'unico caso della donna morta a 90 anni nella clinica Sant'Anna di Pomezia, ad Ardea tra sabato e domenica sono stati registrati altri due contagi. Ne ha dato notizia il sindaco Mario Savarese, che ha aggiunto anche un altro dato: «Sono otto i concittadini in quarantena precauzionale: di questi due ne usciranno domani, mentre altre nove persone sono già uscite senza conseguenze».

Tutti a zero

Oltre a Pomezia e Velletri, infine, ieri non è stato registrato alcun nuovo contagio anche a Lariano e Artena.