Poco fa dal Comune di Nettuno è stato comunicato un nuovo caso di Coronavirus. Si tratta di un carabiniere in servizio nella Stazione di Nettuno.

Ecco la nota: "È risultato positivo al Coronavirus un carabiniere in servizio presso la Stazione di Nettuno. Altri quattro suoi colleghi sono stati sottoposti al tampone per il Covid -19 questa mattina".

Al militare dell'Arma giungano gli auguri di pronta guarigione e un ringraziamento, da parte della città, per il lavoro che quotidianamente svolgono tutti loro al servizio della gente.