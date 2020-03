Sale a dieci il numero dei contagiati dal Coronavirus a Velletri. Lo ha reso noto poco fa il sindaco Orlando Pocci: "La Asl mi ha comunicato un nuovo caso positivo che ha un collegamento familiare con una delle persone già affetta da Covid-19, portando a 10 il numero delle persone contagiato" .

Poi una riflessione: "La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla nuova ordinanza del Ministero della Salute e degli Interni che vieta gli spostamenti tra i comuni, una decisione presa per arginare il flusso migratorio di quanti si trovano per lavoro o studio nelle regioni del Nord e vorrebbero raggiungere le proprie famiglie. Un sentimento comprensibile, lo dico da padre, ma purtroppo la situazione non ci consente di poter esaudire questi desideri e la battaglia va combattuta anche con le privazioni degli affetti, forse la prova più dura di questa emergenza".