È stato pubblicato pochi minuti fa il bollettino dell'Istituto Spallanzani di Roma. I pazienti ricoverati e positivi al Coronavirus sono 223 in totale. Di questi, 24 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 76.

