Parole che vanno dritte al punto quelle del comandante della polizia locale e responsabile protezione civile di sezze, Lidano Caldarozzi: "La situazione attuale richiede una maggiore responsabilità individuale, familiare e sociale. Benché i controlli siano continui purtroppo ancora circolano troppe auto sulla rete viaria. Ognuno ha la propria giustificazione ma in realtà ancora non entra nella coscienza individuale il rischio che si corre per sé e per gli altri. Da domani verranno monitorati i rifornimenti di benzina, i negozi aperti e relativi scontrini, le attività alimentari e gli ingressi ripetuti da parte delle stesse persone. Il Sig. Sindaco sta valutando l'ipotesi di emanare un'ordinanza limitativa della circolazione. Per il bene comune si chiede di attenersi alle disposizioni ed indicazioni date. Crediamo che la coscienza individuale vale più di ogni sanzione. Lo slogan Andrà tutto bene varrà se ognuno farà la propria parte".