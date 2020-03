Ha lasciato la sua casa di Aprilia per andare a rintracciare il marito che era uscito un po' prima di lei: sospettava che fosse andato da una presunta amante. Purtroppo per lei, però, sulla Nettunense, nel territorio di Nettuno, poco dopo Casello 45, la polizia l'ha fermata per i consueti controlli anti Coronavirus. La sessantenne ha provato a spiegare agli agenti che intendeva solo andare a cercare il marito ed eventualmente fotografarlo in flagrante fuori dalla casa dell'amante, ma questo non ha convinto gli agenti che l'hanno denunciata per la violazione dei recenti decreti governativi e rimandata a casa.