E' stata diramata per la giornata di domani una nuova allerta meteo per vento forte e neve a bassa quota nel Lazio. Sarà di tipo giallo l'allertamento per la provincia di Latina per quanto riguarda il vento forte che potrebbe tramutarsi in burrasca anche nelle successive 24-36 ore a partire dalle prime ore di domani, martedì 24 marzo. Allerta neve, invece, anche a quota 200 metri, per la zona della provincia di Rieti.