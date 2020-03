Quattro nuovi casi di Coronavirus ad Ardea. E' questa l'amara statistica che arriva dalla città del litorale romano che, da mezzanotte di sabato, si è di fatto "auto-isolata" per fronteggiare l'epidemia di Covid-19. Il conto totale dei casi positivi, che include anche la 90enne deceduta a Pomezia, è di sette casi: quasi tutti, fortunatamente, pare abbiano un link epidemiologico noto. In più, sul territorio ci sono anche 14 persone in auto-isolamento: si tratta di individui che sono entrati in contatto con chi è positivo al virus.