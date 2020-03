Ieri ad Aprilia non si è registrato nessun nuovo contagio, un dato che fa ben sperare per il futuro. Ma alle notizie positive fanno da contraltare nuove preoccupazioni, che riguardano le industrie. La Pfizer ha posticipato la riapertura del sito al 25 marzo: nello stabilimento di Aprilia infatti un altro lavoratore è risultato positivo al Covid-19.

Inoltre un terzo dipendente è stato sottoposto al tampone, presentando sintomi compatibili con il virus. Anche questi lavoratori, come il precedente addetto alla manutenzione, erano assenti da diverso tempo dall'azienda e quindi non ci dovrebbero essere rischi particolari per i colleghi; anche se chiaramente le persone a più stretto contatto dovranno osservare un periodo di quarantena.

Ma tra i lavoratori, anche per le notizie che rimbalzano a livello nazionale, il clima di tensione è sempre più alto.