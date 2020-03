Incendio, questa sera, a Maenza: verso le 20 in località Zappatina sono partite le fiamme in più punti. Sospinto dal vento, il rogo si è presto esteso fino a inghiottire diversi ettari di vegetazione. Da capire quale possa essere la matrice delle fiamme, ma resta difficile pensare che possa trattarsi di un qualcosa di casuale. Nelle prossime ore, dunque, si dovrà verificare se possa trattarsi di un incendio doloso oppure colposo. Visto il buio e la situazione di emergenza generale, al momento non sono avvenuti interventi. La speranza è che le basse temperature della notte possano spegnere spontaneamente le fiamme.