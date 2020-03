Secondo decesso con il Coronavirus per uno dei contagiati di Nettuno. So tratta di un uomo di 75 anni. L'annuncio poco fa da parte del Comune: "Con dolore e profonda tristezza il Comune di Nettuno comunica che è stato registrato il secondo decesso in città a causa del Coronavirus. Si tratta di un uomo di 75 risultato positivo a un controllo il 13 marzo e ricoverato in ospedale. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta l'amministrazione comunale".

I casi complessivi di Nettuno, inclusi i due deceduti, sono 35.