Ancora controlli, aLatina, da parte della polizia locale, che ieri ha nuovamente presidiato il territorio comunale nell'ambito delle attività di controllo sulle osservanze delle misure disposte dai DPCM in materia di contenimento del coronavirus. Sono stati effettuati 347 controlli su persone e 18 su esercizi commerciali. I controlli volti a verificare il rispetto delle disposizioni emergenziali proseguiranno da parte della Polizia Locale per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica e le risultanze saranno quotidianamente comunicate alla Questura di Latina. "Si ricorda ai cittadini che ogni spostamento deve essere giustificato da comprovate esigenze lavorative, da uno stato di necessità o da motivi di salute".

