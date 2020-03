Dodici nuovi casi positivi e 30 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Sono questi i dati che arrivano dalla Asl Roma 6 per quanto riguarda il territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale, in cui rientrano anche i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Velletri e Lariano. Il dato è stato reso noto dal direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, durante la videoconferenza fra tutti i direttori generali delle Asl del Lazio e l'assessore alla Salute Alessio D'Amato. Ricordiamo che, nella giornata di oggi, ci sono stati anche due decessi "con" il Coronavirus: si tratta di due uomini di Nettuno, entrambi affetti anche da patologie pregresse.

