Un vero e proprio assalto ai benzinai quello che si è verificato nelle ultime ore nel comune di Cisterna, con decine di automobilisti in fila nei distributori di carburante in attesa di fare il pieno. La corsa al rifornimento è scattata dopo le notizie circolate nella mattinata in merito allo sciopero proclamato dai sindacati di Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc/Anisa Confcommercio.

La paura di veder i benzinai con le serrande abbassate ha spinto molti cittadini a prendere l'auto e fare rifornimento. Contattate telefonicamente, le principali aree di rifornimento della città, hanno confermato che non aderiscono allo sciopero e che sono regolarmente aperte. Nessun rischio quindi di veder finite le scorte oppure le serrande abbassate.

Una psicosi generale quella della caccia al carburante che ha portato a molti assembramenti in città nell'arco del pomeriggio.