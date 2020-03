Aveva deciso di portare per le strade di Aprilia la musica, in particolare l'inno di Mameli che domenica faceva suonare da un imponente impianto montato sulla motrice del suo mezzo pesante. In molti lo avevano notato e la cosa avrebbe potuto anche essere apprezzata se non fosse che violava le restrizioni per arginare l'emergenza legata alla diffusione del coronavirus.

Un giovane uomo residente in città è stato infatti fermato dagli agenti della Polizia locale per un controllo e quindi sanzionato e multato perché il motivo per cui si trovava in strada - diffondere musica - non era tra quelli previsti dalle norme straordinarie per contenere il virus.