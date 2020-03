A partire da domani, giovedì 26 marzo, la Banca Popolare di Fondi anticiperà il pagamento delle pensioni erogate dall'Inps uniformandosi a quanto la stessa Inps ha previsto per il canale postale.

Beneficiari dell'iniziativa saranno ovviamente i clienti di Bpf titolari di conto corrente o libretto di deposito presso una qualsiasi delle filiali della banca. Occorre sottolineare che l'intervento di Banca Popolare di Fondi in favore di coloro che percepiscono assegno di pensione, intervento dovuto alla eccezionalità della situazione in corso, è a totale carico della Banca la quale anticiperà con proprie risorse le rate delle pensioni da accreditare sui conti correnti e i depositi a risparmio, in maniera tale da dilazionare in modo significativo l'accesso ai locali delle proprie filiali e consentite quindi ai propri clienti un afflusso più sicuro e rispettoso delle normative sanitarie emanate.

«Riteniamo che in questo momento - sottolinea la direzione dell'istituto - sempre nell'ottica di essere vicini al nostro territorio, ogni azione volta a garantire ai cittadini vicinanza e parità di trattamento sarà perseguita con decisione da parte della nostra Banca».

Oltre all'iniziativa per anticipare le pensioni, Banca Popolare di Fondi è in questo periodo particolarmente attenta alle misure introdotte dal decreto «Cura Italia», in ossequio al quale ha sospeso fino al 30 settembre prossimo il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti contratti dalle imprese, e dalle persone fisiche per il solo acquisto della prima casa. Oggi che gli istituti di credito sono in larga parte fermi e volti a garantire soltanto le operazioni ordinarie, Bpf ha inserito sul proprio siti un sistema che consente alla clientela di inoltrare richieste alle quali la banca risponderà in tempo reale a partire da oggi, anche avviando pratiche che in genere richiedono tempi medio lunghi. E' stata inoltre istituita una task force di consulenti dedicata alle imprese, per concordare con queste nuovi finanziamenti laddove vi siano esigenze urgenti di nuova liquidità per fronteggiare questa imprevista emergenza.