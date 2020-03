Si coprono il volto con una mascherina chirurgica, indossano i guanti, si armano di pistola e mettono a segno una rapina da 6.000 euro. È accaduto nelle scorse ore ad Anzio, in via Ardeatina, dove una frutteria è stata presa di mira da tre banditi armati. I malviventi sono riusciti a portare via i 2.000 euro di incasso, più altri 4.000 euro che il titolare custodiva in tasca. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Dopo la fuga dei banditi, è scattata la chiamata al 112 con una Volante del commissariato di Anzio che ha raggiunto la zona e avviato le indagini di rito.