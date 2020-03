Controlli in strada da parte degli agenti di polizia locale di Aprilia.

Questa mattina gli agenti diretti dal comandante Massimo Giannantonio hanno effettuato una serie di controlli sulle principali arterie del territorio al fine di verificare il rispetto delle normative anti-Coronavirus.

Posti di identificazione sono stati approntati anche a Campoverde, alle porte del centro abitato, per controllare e verificare i motivi per cui automobilisti, autotrasportatori e persone a piedi si sono mosse per strada.