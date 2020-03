Nella giornata di oggi, i carabinieri della Stazione di Pontinia eseguivano un'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina, nello specifico di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento al domicilio e luoghi abitualmente frequentati da una donna 50enne, nei confronti del marito 53enne e del figlio 30enne. Il provvedimento scaturisce a seguito delle percosse e i maltrattamenti subiti dalla donna lo scorso febbraio in un'area di servizio.

