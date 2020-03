Dopo i tre decessi in poco più di 24 ore e la costante crescita dei casi, quella di oggi a Nettuno è stata una giornata con uno zero sul numero dei nuovi contagi. Lo hanno reso noto poco fa dal Comune: "Nessun caso registrato a Nettuno. Questo - si legge in una nota - è quanto emerge dal bollettino giornaliero inviato dalla Asl Roma 6". Al contempo, in città si registrano 46 persone in isolamento domiciliare, mentre i contagi totali (comprensivi dei tre deceduti, ndr) restano 36, con 17 persone ricoverate in ospedale.