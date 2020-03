Se in Italia da quattro giorni si registrano contagi più bassi rispetto alle 24 ore precedenti e nel Lazio c'è una situazione di serenità perché Roma, la Capitale d'Italia, non fa registrare numeri critici rispetto all'emergenza Coronavirus, la zona della Asl Roma 6 è quella che, in tutta la regione, preoccupa di più perché, seppure con un andamento altalenante, ha numeri in costante aumento.

Dopo i 15 casi di martedì, infatti, ieri questa cifra è stata più che doppiata: sono stati registrati 35 nuovi contagi, disseminati su tutto il territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale. Un numero alto che, a quanto pare, questa volta non è "riempito" da casi particolari, come è stato in occasione del boom di casi nell'Istituto religioso di Grottaferrata.

Alla luce di questa impennata, dunque, i casi totali di Covid-19 sono diventati 299; al contempo, ieri 144 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare, ma in questo regime ne restano ancora 1.800.