"Con il documento firmato oggi e' partita la terza fase di gestione dell'emergenza Covid-19 nel Lazio. Il Sistema sanitario regionale mette a disposizione 2 mila posti letto di degenza ordinaria e 450 posti di terapia intensiva di fatto raddoppiando il numero delle terapie intensive e andando oltre la previsione nazionale del 50%". Sono state costituite 9 aree di afferenza: Area A - Hub: Gemelli- COVID 2 Columbus e Spoke: Villa Aurora, IDI, San Paolo di Civitavecchia; Area B - Hub: A.O. Sant'Andrea e Spoke: San Filippo Neri, San Pietro Fatebenefratelli e ospedale di Palestrina; Area C - Hub: Covid 4 Tor Vergata e Spoke: ospedale Pertini, Nuova Annunziatella, Regina Apostolorum di Albano e Ospedale dei Castelli; Area D - Hub: Policlinico Umberto I Covid 5 Eastman e Spoke: ospedale Vannini; Area E - Hub: Covid 1 Spallanzani e Spoke ospedale militare del Celio, Covid 3 Casal Palocco, San Camillo Forlanini, Campus Bio-Medico, Israelitico e ospedale Grassi di Ostia; Area F - Hub: Santa Maria Goretti di Latina e Spoke: presidio Di Liegro di Gaeta; Area G - Hub: ospedale Belcolle di Viterbo; Area H - Hub: ospedale De Lellis di Rieti; Area I - Hub: ospedale Spaziani di Frosinone.(SEGUE) (Com/Mel/ Dire 12:55 26-03-20 .

C'è anche l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina tra quelli menzionati dall'assessore regionale alla Salute D'Amato nella conferenza stampa di oggi tra gli " hub " territoriali per la gestione dei casi più complicati di covid-19. Nel territorio pontino, dunque, l'ospedale del capoluogo sarà un ospedale covid 3,vale a dire destinato a gestire i casi di maggior impegno clinico e assistenziale, gli ospedali s poke sono strutture destinate alla gestione di casi Covid-19 a minor impegno e collegati con l'Hub di riferimento per la consulenza infettivologica. Lo spoke di riferimento a Latina sarà l'ospedale Di Liegro di Gaeta.

