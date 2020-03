Piccola impennata di casi di Coronavirus ad Artena, anche se a quanto pare si tratta di persone tutte appartenenti alla stessa famiglia, tranne una persona da tempo ricoverata allo Spallanzani di Roma. E' quanto ha reso noto il sindaco della città, Felicetto Angelini, spiegando come la Asl Roma 5 gli abbia comunicato che i casi totali nella città lepina siano attualmente sette, cinque in più di quanti erano fino a ieri. "Sei di questi - ha specificato il sindaco - appartengono a un unico contesto familiare e sono stati posti in quarantena. Uno è ricoverato ormai da tempo allo Spallanzani. Tutti i loro contatti sono stati identificati e posti sotto sorveglianza sanitaria attiva. Sono stati attivati i Servizi sociali comunali per ogni eventuale intervento di supporto".