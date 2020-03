Rimane stabile il dato dei nuovi casi di coronavirus fatti registrare nella provincia di Latina nelle ultime 24 ore. I positivi al covid 19 nuovi sono 10, per la prima volta eguagliati dal numero dei pazienti guariti. Lo fa sapere la pagina Salute Lazio su Facebook. Sono 2153 le persone uscite dall'isolamento domiciliare sul territorio pontino. Novità anche per i posti letto. A Gaeta, l'ospedale Spoke della provincia (vale a dire che tratterà i casi meno gravi) sono da oggi operativi 12 posti letto dedicati. Attivati ulteriori 22 posti letto #covid19 all'Ospedale Goretti di Latina e 6 posti di rianimazione #covid19. Da attivare ulteriori 68 posti letto.

Questo il dettaglio fornito dalla Asl di Latina: "I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (12), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l'unità di Malattie Infettive del Goretti (21) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (63). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio. I pazienti negativizzati sono attualmente 15, dei quali 6 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio".