Nessuno nuovo caso di Coronavirus, ma purtroppo si deve contare il primo decesso "con" il Coronavirus. E' questo quanto emerge a Pomezia, dove restano 33 i contagiati totali dal Covid-19, con uno di loro che purtroppo non ce l'ha fatta. Si tratta di una persona molto nota in città. L'uomo era ricoverato in ospedale.

"Una tragica notizia - ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà - che in questi giorni abbiamo sempre sperato di non dover mai ricevere. Giungano ai familiari della vittima le nostre più sentite condoglianze".