Otto casi totali, con tre di questi emersi nelle scorse ore. È la situazione che si registra a Lariano per quanto riguarda i contagi da Coronavirus. A rendere nota la situazione è stato il sindaco Maurizio Caliciotti. Degli otto casi positivi al Covid-19, tre appartengono alla stessa famiglia. Sul totale, tre sono ricoverati in ospedale (uno è in Terapia intensiva) e gli altri cinque sono in isolamento domiciliare. L'età media dei contagiati è di circa 60 anni. Sotto sorveglianza domiciliare, invece, ci sono 24 persone collegate a casi positivi o provenienti dalle aree inizialmente considerate "zona rossa", per i quali la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute, per ragioni di sicurezza e sanità pubblica. "Per una chiara informativa, salvo eventuali aggiornamenti - ha concluso il sindaco -, segnalo che per 14 persone delle 24 totali il periodo di isolamento domiciliare terminerà entro domenica 29 marzo, mentre per le altre 10 terminerà entro giovedì 2 aprile".