Dai 5 casi positivi di Aprilia che si sono registrati mercoledì si è passati, ieri, ai 6 distribuiti equamente tra il capoluogo pontino e Terracina. Un'avanzata del Coronavirus Covid-19 nelle tre città con più abitanti della provincia che ha fatto scattare l'allarme generale per il rischio di un'espansione ulteriore dei contagi sul territorio. Territorio che ieri è stato caratterizzato da 10 casi complessivi per un totale provinciale di 237. «Dei dieci nuovi casi positivi, tre sono trattati a domicilio - ha fatto sapere la Asl di Latina guidata da Giorgio Casati nel report quotidiano dell'emergenza -. I casi sono distribuiti nei comuni di Latina (3), Terracina (3), Cisterna (1), Maenza (1), Itri (1) e Cori (1). Non si sono registrati nuovi decessi».

Sul fronte dei Comuni Fondi resta la città con più casi positivi e non a caso zona rossa, con 63, seguita dal capoluogo con 56, Aprilia con 23, Terracina con 16 e Minturno 11. Questo, ovviamente, limitando il conto alle città con i contagi in doppia cifra (per il quadro completo vedere la grafica in pagina). Ecco il quadro generale diramato dalla Azienda Sanitaria Locale: casi positivi 237; pazienti ricoverati 106; negativizzati (il numero di pazienti inizialmente positivi e risultati negativi al terzo tampone) 15; decessi 10. «Sulla base dei numeri evidenziati - ha proseguito la Asl nella nota - i pazienti positivi attualmente in carico sono 212. I pazienti ricoverati sono collocati presso l'ospedale Spallanzani di Roma (12), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l'unità di Malattie Infettive del Goretti (21) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (63). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio. I pazienti negativizzati sono attualmente 15, dei quali 6 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio».

Complessivamente sono 1.797 le persone in isolamento domiciliare mentre 2.153 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento.