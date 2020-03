Un caso di positività al Covid-19 anche sulla nave Uss Mount Whitney, ormeggiata a Gaeta. È la stessa pagina Facebook ufficiale, con un post diffuso ieri, a darne comunicazione. Nel messaggio diffuso ieri si legge che un marinaio, è risultato positivo al Covid-19. La persona in questione «si sente meglio, ma resta in auto-isolamento» in conformità con quanto previsto dalle linee guida dei centri per la prevenzione delle malattie. Il marinaio continua a essere monitorato dal personale medico.

«Fortunatamente, avendo il nostro equipaggio già stabilito la misura del distanziamento sociale e altre precauzioni contro il coronavirus» - si legge ancora nella nota diffusa ieri - non è stato individuato altro personale che abbia avuto uno stretto contatto con la persona in questione.

«In ogni caso, per grande cautela, cinque persone» che erano coinvolte nel processo di imbarco sono state poste in isolamento al di fuori dell'imbarcazione per quattordici giorni.

«Abbiamo inoltre provveduto a sanificare tutte le aree della barca che potrebbero essere state colpite. Apprezzo sinceramente come l'intero equipaggio abbia gestito al meglio questa situazione. La salute e la sicurezza dell'equipaggio – così si conclude il messaggio – rimangono la mia massima priorità».