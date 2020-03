Nuova ordinanza della Regione Lazio per il Comune di Fondi in relazione all'emergenza Coronavirus. Il provvedimento è stato pubblicato poco fa sul bollettino ed è stato emesso per fornire delle indicazioni più puntuali rispetto ai divieti vigenti. Anche perché – si legge – a Fondi sono pervenute segnalazioni relative all'eccessiva mobilità delle persone, con rischio «di aumentare la diffusione e il contagio del virus». Il provvedimento nasce dal confronto tra Regione, Comune, Asl e Comitato provinciale di Latina per la sicurezza e l'ordine pubblico. Come in precedenza, è disposto il divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone presenti, anche se le stesse lavorano fuori dal territorio comunale. Divieto di accesso, salvo che in alcuni casi particolari. Per i lavoratori, sono ammessi coloro che svolgono servizi essenziali e di pubblica utilità «limitatamente al titolare o gestore della stessa attività laddove non fosse possibile garantirle con le sole persone residenti o domiciliate, anche di fatto, nel Comune di Fondi». Eccezioni ovviamente anche per le attività connesse al ciclo biologico di piante e animali nonché per le attività della filiera agroalimentare del Mof. Il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli Uffici postali di riferimento. Per quanto riguarda le attività economiche e produttive: sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali nel Comune di Fondi, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli Bancari e Postali nonché servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti.