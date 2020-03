Cinque furti nell'asilo nido "Il Germoglio", uno - di valore molto più alto rispetto a tutti gli altri messi insieme - nella scuola dell'Infanzia e Primaria.

È questo il triste bilancio dei primi tre mesi del 2020 per il quartiere Santa Barbara di Nettuno, dove le due strutture scolastiche sono state prese di mira dai ladri in tempi e modi diversi tra loro.

L'ultimo, in ordine di tempo, è quello registrato alcune notti fa all'interno dei due plessi che si trovano fra via Santa Barbara e via delle Begonie: qui, dopo aver forzato la porta-finestra di un'aula della Primaria e del refettorio che si trova nella struttura che ospita l'Infanzia, i ladri hanno portato via otto computer portatili, alcune casse per la diffusione della musica, due stereo che le maestre avevano lasciato in classe, un proiettore e delle bibite che erano custodite nella dispensa della mensa.

Un furto hi-tech cui si è aggiunta la devastazione: materiali didattici sparsi in varie stanze, ma anche armadietti delle aule forzati e messi in disordine forse per cercare qualche oggetto di valore o soldi spicci.

Su questo furto sta indagando la polizia di Anzio, mentre i carabinieri di Nettuno si stanno concentrando sui cinque colpi messi a segno tra gennaio e febbraio nell'asilo nido comunale "Il Germoglio" di via Togliatti, sempre in zona Santa Barbara. Quattro volte su cinque, i malviventi hanno rubato il cibo dei bambini lasciato nel frigorifero e nella dispensa della cucina; una volta, invece, hanno portato via saponi e detersivi. Infine, più volte è stato saccheggiato il fondo-cassa della macchinetta per il caffè e sono stati forzati gli armadietti e i cassetti.

Nel 2019, invece, la "palma nera" dei furti nelle scuole era toccata ad Anzio: oltre al colpo pre-natalizio nella scuola dell'Infanzia del quartiere Europa (quando venne addirittura devastato l'albero di Natale, ndr), per 26 volti i ladri "golosi" fecero irruzione nel centro cottura della mensa della scuola "Virgilio", a Lavinio Stazione e in quello della scuola "Collodi", che si trova a poco più di un chilometro di distanza.

In quei casi, quintali e quintali di alimenti vennero portati via da dispense e frigoriferi, con un danno non indifferente per la ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica.