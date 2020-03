Primo decesso ad Aprilia per il virus Covid-19. Si tratta di una donna anziana, morta in un ospedale di Roma dove era ricoverata da diversi giorni dopo aver contratto il Coronavirus. Purtroppo la pensionata non ce l'ha fatta ed è morta ieri pomeriggio nel nosocomio della Capitale e per questo non risulta nel conteggio dei decessi della Asl di Latina di ieri che ha fatto invece registrare zero alla casella delle vittime per il covid-19. Nella giornata di ieri inoltre si è registrato un nuovo caso di positività al Coronavirus, sale così a 24 il numero dei cittadini positivi al virus in città. Attualmente sono invece 144 le persone poste in isolamento domiciliare a scopo precauzionale, perché entrate in contatto con almeno uno dei pazienti trovati positivi.