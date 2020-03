Ieri si è toccata quota 250 casi positivi al Coronavirus Covid-19 in provincia. Tredici i nuovi contagi che hanno fatto lievitare ulteriormente il numero dei pazienti. «Dei tredici nuovi casi positivi nove sono trattati a domicilio - ha reso noto la Asl di Latina nel consueto report quotidiano dell'emergenza -. I casi sono distribuiti nei comuni di Formia (4), Fondi (3), Cisterna (2), Aprilia (1),Cori (1),Sabaudia (1) e Monte San Biagio (1). Non si sono registrati nuovi decessi». Questo il quadro generale: casi positivi 250; pazienti ricoverati 109; negativizzati 16; decessi 10. Complessivamente sono 1.863 le persone in isolamento domiciliare mentre 2.318 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento. Ma per la prima volta nelle ultime settimana non si sono resgistrati cas nel capoluogo.

IN REGIONE

Il trend dei contagi nel Lazio scende di poco sotto al 10% ed è la prima volta che accade. Un dettaglio di non poco conto, che fa ben sperare gli specialisti dell'assessorato guidato da Alessio D'Amato. «Registriamo un dato di 199 casi di positività e un trend in leggero calo e per la prima volta sotto il 10%, ovvero al 9,5% – ha detto l'assessore al termine della quotidiana videoconferenza con i membri della tas force e i direttori generali delle Asl – Sono in totale 68 i casi odierni che fanno riferimento alle case di riposo, circa 1/3 del totale, e si confermano dunque situazioni sulle quali mantenere altissima l'attenzione».