Vuole passare uno dei "varchi" allestiti dalla polizia di Stato, dalla Finanza e dalla polizia locale ai confini comunali di Nettuno per spostarsi da un Comune all'altro. E per farlo utilizza una scusa abbastanza credibile: andare a prendere l'acqua alla fonte di Ardea per la moglie, in quanto la donna beveva solo quella. Le forze dell'ordine, però, hanno deciso di approfondire il motivo della sua autocertificazione e hanno scoperto che la povera donna era morta dieci anni prima. A quel punto, per lui è scattata la segnalazione prevista dalla normativa vigente. Lo stesso provvedimento è stato adottato per altre quattro persone.

Complessivamente, nei "blocchi" di Nettuno sono state controllate e ritirate mille autocertificazioni di persone che si sono spostate per giustificati motivi.