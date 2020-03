Sale a 43 il numero dei contagiati nel territorio di Nettuno. Poco fa, infatti, dal Comune hanno reso noto che la Asl ha comunicato l'esistenza di un nuovo caso di Coronavirus, ossia una donna già presa in carico dai servizi sanitari competenti. Dei 43 casi complessivi, ricordiamo che quattro sono le persone decedute. "Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare - aggiungono dal Comune - si registrano sette casi che non hanno più bisogno di questa misura di contenimento. Cinquantaquattro ancora i concittadini che si trovano, invece, in isolamento presso il proprio domicilio".