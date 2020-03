Nella prima città, dove ieri si è registrato un nuovo contagio, il picco c'è stato nei primi giorni dell'emergenza, quando circa 800 persone furono poste in isolamento, incluse decine e decine di studenti. Oggi il dato si è attestato a 34 casi (è di ieri un nuovo contagio, ndr), con una sola persona deceduta. Nella seconda città, invece, l'escalation è iniziata l'8 marzo ed è diventata sempre più insistente, fino a raggiungere i 43 casi attuali e i quattro decessi, fra cui c'è la "paziente 1" del territorio comunale.

È questa la situazione fotografata ieri per quanto riguarda il litorale a sud di Roma , che comprende i territori di Pomezia , Ardea , Anzio e Nettuno .

Novantacinque persone contagiate dal Coronavirus dal 23 febbraio a oggi, sette persone decedute e migliaia di individui che, nel corso delle settimane, sono state posto in isolamento domiciliare.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli