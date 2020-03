Continuano a crescere i casi di Coronavirus a Velletri. Poco fa il sindaco Orlando Pocci ha reso noto che i contagi sono saliti a 17, con tre nuovi casi comunicati dalla ASL Roma 6. "Dai dati inviati dalla Asl registriamo tre nuovi casi di persone positive - ha infatti spiegato il primo cittadino -. Per completezza dell'informazione è importante sapere che le comunicazioni che arrivano al comune fanno riferimento ai dati ufficiali, ovvero dopo la fine dell'iter di valutazione medica, pertanto in alcuni casi la positività al Covid-19 la registriamo con un ritardo di qualche giorno".

