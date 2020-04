In città crescono il numero di persone positive al virus Covid-19. Nella giornata di ieri l'Asl ha comunicato 7 nuovi casi in provincia di Latina, dei quali ben 5 riconducibili ad Aprilia. Numeri che fanno salire a 32 il totale dei contagiati sul territorio comunale. Una crescita purtroppo attesa, visto che nelle ultime ore si attendevano i risultati dei tamponi eseguiti su dodici cittadini. Tra i contagiati sono 10 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere ( in particolare al Santa Maria Goretti di Latina), 20 invece le persone in isolamento domiciliare, mentre un paziente è guarito ed è tornato a casa. Il Covid-19 ha fatto registrata una vittima in città, una donna di 86 anni deceduta giovedì sera all'ospedale Sant'Andrea di Roma.