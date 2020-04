E' iniziata una fase ulteriore della lotta al coronavirus, anche nella provincia di Latina. E' iniziata oggi, infatti, l'indagine a tappeto attraverso il tampone rinofaringeo per riscontrare eventuali casi di positività al covid 19 tra il per il personale sanitario dell'Asl che opera all'interno degli ospedali pontini, esposto al Coronavirus (SARS-CoV-2) , al fine di v tutelarne la salute. L'Azienda ospedaliera locale, attraverso la Commissione Covid-19 istituita con Deliberazione n. 266 del 6 Marzo 2020, ha quindi recepito favorevolmente le indicazioni del Ministero della Salute del 25 Marzo 2020. L'indagine è iniziata dal personale sanitario del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Fondi e proseguirà in tutti gli altri Presidi Ospedalieri e le Strutture territoriali.