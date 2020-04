Arriva una nuova ordinanza per limitare gli accessi e gli spostamenti sul territorio di Ardea. In particolare, alcune strade di confine saranno chiuse con delle barriere fisse, proprio al fine di scongiurare gli accessi non autorizzati. Cinque, invece, saranno i varchi mobili, presidiati h24 dalle forze dell'ordine o dalla polizia locale guidata dal comandante Sergio Ierace.

Questi, dunque, gli incroci dove viene istituito il divieto di transito:

1. Via Montagnanello intersezione Via Ardeatina;

2. Via Villaggio Ardeatino intersezione Via Ardeatina;

3. Via Montagnano intersezione Via Ardeatina;

4. Via San Berardo de' Marsi intersezione Via Ardeatina;

5. Via Valle Caia intersezione Via Pescarella;

6. Via Laurentina intersezione Via della Castagnetta;

7. Via Strampelli intersezione Via Pontina Vecchia;

8. Via Banditella intersezione Circonvallazione Mare Australe;

9. Via Del Tempio confine con il Comune di Aprilia;

10. Via Pratica di Mare intersezione Largo Udine;

11. Lungomare degli Ardeatini intersezione Via Foggia;

12. Via Campo di Carne altezza consorzio Le Buoganville;

13. Via dei Platani confine con il Comune di Anzio.

Di questi, otto saranno chiusi con barriere fisse, mentre i cinque che fra poco elencheremo saranno quelli presidiati dove potranno passare esclusivamente i veicoli autorizzati:

1. Via Banditella intersezione Circonvallazione Mare Australe;

2. Via Del Tempio confine Aprilia;

3. Via Pratica di Mare intersezione Largo Udine;

4. Lungomare degli Ardeatini intersezione Via Foggia;

5. Via dei Platani confine con il Comune di Anzio.