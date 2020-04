Solo buone notizie, sul fronte Coronavirus, da Nettuno e Anzio. La giornata di oggi, infatti, è stata contrassegnata da zero contagi in entrambe le città del litorale. In più, a Nettuno c'è ufficialmente il primo guarito. Si tratta di un uomo di 51 anni, contagiato lo scorso 13 marzo: è anche uscito dalla quarantena. Chiaramente, a Nettuno restano 45 i contagi totali dall'inizio della pandemia, compresi quattro decessi e il guarito di oggi. Al momento, poi, sono 61 i cittadini posti in isolamento domiciliare.

Ad Anzio, invece, il dato resta assestato da un paio di giorni sui 14 casi totali, incluso l'individuo guarito qualche giorno fa ed esclusa la donna deceduta la scorsa settimana a Roma.