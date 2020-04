Il primo servizio condotto dagli ispettori della Asl di Latina e dagli agenti della polizia locale, ha riguardato il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza nei luoghi che una volta erano affollati e dove adesso invece l'ingresso delle persone è diluito. Il mercato annonario di via don Minzoni, frequentato ogni giorno da centinaia di persone, è stato il primo obiettivo ritenuto sensibile che è stato ispezionato e dove gli investigatori hanno accertato il rispetto delle distanze di sicurezza e l'uso di tutte le precauzioni necessarie per limitare al massimo il rischio dei contagi e non lasciare nulla al caso. Stesso discorso anche nei supermercati del capoluogo pontino, sia quelli più piccoli che quelli di media grandezza. La regola prevede infatti l'ingresso a scaglioni per fare in modo che nei locali non ci siano moltissime persone e azzerare di fatto il rischio di contagio. I clienti inoltre si mettono in fila rispettando la distanza di sicurezza di oltre un metro e mezzo e poi se non li hanno, all'entrata ricevono i guanti oppure devono pulire le mani con un prodotto igienizzante. I rischi infatti sia nei supermercati che in altri luoghi come ad esempio le strutture residenziali per anziani o nelle comunità residenziali, sono estremamente elevati. Nei dieci esercizi commerciali controllati non sono emerse situazioni di criticità e non sono state riscontrate grave problematiche ma l'attività andrà ancora avanti a tappeto. Oltre ai dieci supermercati sono state controllate anche 8 residenze sanitarie e 18 comunità in provincia. Alla luce di quello che è accaduto a Nerola, in provincia di Roma, diventata zona rossa, il rischio concreto in queste strutture è che il contagio di un anziano possa rappresentare un concreto pericolo per il diffondersi del virus con effetti a catena, oltre che per gli altri ospiti anche il personale sanitario. La guardia resta altissima.