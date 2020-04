Ieri, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza per il Coronavirus Covid-19, c'è stata una discordanza nella diffusione dei dati ufficiali forniti dalle istituzioni preposte. Nel comunicato della sanità regionale, infatti, si parlava di 12 nuovi casi positivi nella provincia di Latina mentre in quello successivo diramato dalla Asl di Latina il conto complessivo si limitava a 2, uno a Fondi e uno a Formia. Una discrepanza che ha lasciato interdetti tutti gli addetti ai lavori, sia a livello sanitario che sul fronte dell'informazione. A creare scompiglio 10 casi positivi di differenza, troppi per una semplice incomprensione tra aziende sanitarie. I dieci contagi in questione sono infatti di quelli ritenuti "sensibili", visto che in questo caso si riferiscono a una struttura, del nord della provincia, che ospita dei diversamente abili.