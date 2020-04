I varchi di accesso al Comune di Ardea sono stati ridotti a undici e quattro di questi, vista la mancanza di personale, sono chiusi. È questo l'aggiornamento che riguarda la volontà del sindaco di "blindare" la città per evitare il diffondersi dei contagi da Covid-19. In particolare, mentre ieri i varchi chiusi erano otto e quelli aperti cinque, oggi è arrivato un cambiamento alla luce di due fattori: il primo riguarda l'impossibilità di utilizzare per presidiare i varchi personale di protezione civile o volontario (come comunicato dal ministero dell'interno dopo la lettera di un sindacalista) e il secondo i richiami della Prefettura sollecitata da alcuni cittadini. In sostanza, sono stati eliminati i varchi di Montagnano, mentre diventano fissi quelli di Lido dei Pini (confine con Anzio), del Lungomare degli Ardeatini e di via Pratica di Mare (confine con Pomezia lato Torvajanica) e di via del Tempio (confine con Aprilia).