Tredicesimo caso di positività al covid 19 a Minturno. Si tratta di un ottantenne, legato da parentela alla signora di settantadue anni morta nei giorni scorsi. Le sue condizioni non sono preoccupanti in quanto sta in isolamento domiciliare a Marina di Minturno. Un contagio che non dovrebbe averne procurati altri in quanto l'uomo era già in quarantena per la positività riscontrata alla signora deceduta presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. Dunque da giorni l'uomo non aveva avuto più contatti con l'esterno, anche se ora dovrà osservare un altro periodo di quarantena sino a che non si sarà negativizzato.