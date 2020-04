Il Coronavirus porta dolore ad Anzio. Poco fa, infatti, dal Comune è stato ufficializzato il decesso di una donna "con" il Covid-19, visto che soffriva anche di altre patologie. "La città di Anzio è vicina al dolore della famiglia della nostra concittadina che, ricoverata con un quadro clinico particolarmente delicato, ieri pomeriggio ha perso la vita a causa del Coronavirus - ha affermato il Sindaco, Candido De Angelis - . Con le bandiere a mezz'asta, in segno di lutto, abbiamo ricordato tutte le vittime di questa pandemia, alle quali purtroppo si è aggiunta una cittadina anziate. Giungano alla famiglia le più sentite condoglianze dell'amministrazione e del Consiglio comunale tutto".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli