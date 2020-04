Altri due contagi di Coronavirus a Lariano. E' quanto emerso poco fa dalla comunicazione resa dal Comune di Lariano, con un totale di 19 individui che complessivamente sono risultati positivi al test sul Covid-19. Di questi, otto sono ospiti di una comunità alloggio per anziani, mentre tre sono ricoverati in ospedale e altri 13 in isolamento in casa. Tre, come sappiamo, le persone decedute. Venti persone, infine, sono sotto sorveglianza domiciliare.