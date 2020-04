Sarà interrogato domani l'uomo di origine romena di 35 anni arrestato nei giorni scorsi dalla polizia per furto. E' difeso dall'avvocato Emanuele Farelli.

La convalida sarà via skype con un collegamento tra il Tribunale di Latina e il giudice Giuseppe Cario oltre al difensore del cittadino straniero , mentre l'arrestato risponderà dal carcere dove si trova. Le indagini della Squadra Volante hanno portato all'arresto dell'uomo, accusato di aver messo a segno un furto negli uffici Inail di piazzale Carturan. Nel corso dell'operazione, gli agenti coordinati dal dirigente Celestino Frezza, avevano recuperato un computer, casse musicali e un microfono portati via dagli uffici e poi computer e altro materiale che era stato portato via dalla scuola media Giovanni Cena di Latina.