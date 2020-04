Non accenna a calare, purtroppo, il numero dei contagi nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud di Roma. Con un andamento che ormai sembra piuttosto costante, infatti, i casi di nuove persone positive al Coronavirus continua a crescere, attestandosi a 437 individui. Tredici, invece, sono le persone guarite nel territorio della Asl Roma 6, cui si aggiungono anche 18 decessi, fra cui c'è anche una donna di Anzio morta nelle scorse ore "con" il Covid-19.

Litorale romano, cresce solo Nettuno

Se la situazione generale del territorio di competenza della Asl Roma 6 vede un andamento abbastanza stabile dei contagi, sul litorale la situazione sembra migliorare: a crescere, infatti, sono solo i contagiati di Nettuno. Ieri, infatti, nella città che confina con la provincia di Latina un uomo di 72 anni e una donna di 70 anni sono risultati positivi al Coronavirus e sono stati ricoverati. Il numero totale dei contagiati, dunque, sale a 47 e comprende sia i quattro deceduti che la persona dichiarata guarita martedì. Nessun nuovo caso, invece, ad Anzio, Ardea e Pomezia. Nella prima città, però, ieri è stato il giorno del secondo decesso di una persona residente "con" il Covid-19: si tratta di una donna che aveva patologie pregresse. «La città di Anzio è vicina al dolore della famiglia della nostra concittadina che, ricoverata con un quadro clinico particolarmente delicato, ha perso la vita a causa del Coronavirus» ha affermato il sindaco De Angelis.

Ardea, casa di riposo isolata

Fra le notizie apprese ieri c'è quella che riguarda una casa di riposo di Tor San Lorenzo di Ardea: nei giorni scorsi, infatti, la struttura è stata isolata in quanto uno dei 18 ospiti era risultato positivo al Coronavirus ed era stato subito rimandato a casa a Pomezia. Immediatamente tutti gli altri 17 anziani sono stati sottoposti ai tamponi e ieri è arrivata una buona notizia, annunciata dal sindaco Savarese: fortunatamente per adesso sono tutti negativi.

Velletri e Lariano, altri casi

Ieri tra Velletri e Lariano sono stati registrati altri cinque casi di Covid-19: nella prima città il totale è salito a 23 contagi complessivi, nella seconda a 19. A Velletri il sindaco Pocci ha diffuso i dati sulle età dei contagiati: «Il riepilogo - ha spiegato - porta il numero dei casi totali a 23 così distribuiti per fasce di età. 0-18: 3; 19-50: 8; 51-70: 11; più di 70: 1». A Lariano, invece, i 19 casi comprendono anche i tre deceduti: per quanto riguarda i 16 attualmente positivi, 13 sono in casa e tre in ospedale.

La situazione ad Artena

Per quanto concerne Artena, invece, c'è un nuovo individuo positivo al Coronavirus, con il bilancio totale che sale a 16 contagi ed è comprensivo del "paziente 1" dichiarato guarito. Sono 41, poi, le persone in isolamento domiciliare preventivo.

Lanuvio, tutto stazionario. A Lanuvio, dove gli unici due individui risultati positivi al Coronavirus sono altrettanti richiedenti asilo molto giovani (maschio e femmina), non si registrano ulteriori contagi. Chiaramente, il centro d'accoglienza resta isolato in via preventiva.