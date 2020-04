La Protezione civile ha reso noti i dati sull'epidemia di coronavirus di oggi, giovedì 2 aprile. Aumentano i malati (ovvero le persone attualmente positive) oggi si registra un più 2.477 (l'altro ieri era stato 2.107 e ieri 2.937).

I tamponi fatti oggi però sono 39809, circa cinquemila in più di ieri. Quindi il dato è positivo perché pur essendo stati fatti molti più tamponi oggi, l'aumento dei malati è più basso: 1 malato ogni 8,5 tamponi fatti, l'11%, ovvero il dato più basso da un mese a questa parte.

Restano ancora tanti, troppi, i morti. Secondo i dati della Protezione civile sull'epidemia di coronavirus in Italia, nelle ultime ventiquattr'ore ore sono morte 760 persone (ieri le vittime erano state 727), arrivando a un totale di decessi 13.915. I guariti raggiungono quota 18.278, per un aumento in 24 ore di 1431 unità (ieri erano guarite 1.109 persone).