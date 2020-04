Non c'è emergenza che tenga, gli scassinatori sono sempre in agguato, pronti a colpire in base alle necessità. Un paio di notti fa è tornata in azione la banda dedita alle razzie dei soldi tra le colonnine dei distributori di carburanti self service, veri e propri specialisti che riescono a tirare fuori i contanti senza perdere tempo a forzare la cassaforte. Un tentativo sventato grazie all'intervento lampo delle guardie giurate Securitas Metronotte.

L'ultimo tentativo di una lunga serie, si è consumato lungo la strada statale Pontina a sud del capoluogo, in una nelle stazioni di servizio più bersagliate dai ladri. A dire la verità era già diverso tempo che gli specialisti di questo tipo di furti avevano rinunciato a impiegare questo metodo, ma evidentemente erano a corto di soldi e non hanno esitato a tentare la sorte.

Nel mirino degli scassinatori è finita la Q8 Easy che si trova lungo la corsia nord della Pontina, all'altezza del chilometro 78,4 della statale, quindi nel tratto di Latina compreso tra Borgo San Michele e Borgo Grappa, tra le migliare 43 e 45. L'allarme è...